Perfomance da pista per l’ultima termica pura di Honda

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La nuova Civic Type R ridefinisce il significato che Honda attribuisce al concetto di hothatch, cioè di berlina cinque porte sportiva ed è anche l’ultimo modello proposto dalla casa giapponese con un motore non elettrificato. In vendita a 58.000 euro, dentro al cofano cela il quattro cilindri turbo di 2 litri della serie Vtec più potente della storia, grazie a tecnologie derivate dal motorsport, comprese la Formula 1. Questo Vtec con 329 cavalli e una coppia di 420 Nm è abbinato al cambio meccanico a sei marce, con la modalità rev-match che in scalata allinea il regime al rapporto che si sta inserendo, spinge questa Type R sino a 275 all’ora e al traguardo dei 100 orari in 5”4, a fronte di un consumo medio di 8,2 l/100 km. L’upgrade che distacca l’attuale dalla precedente Type R è completato dall’irrigidimento della scocca, dalla rivisitazione del set-up dell’assetto con ammortizzatori adattivi integrato da cerchi da 19”, dall’aggiornamento dell’impianto frenante Brembo e dello sterzo.

Coinvolgente anche nell’uso quotidiano perché si ha subito la sensazione di guidare qualcosa di ben diverso da una normale berlina da famiglia, sebbene la modalità Confort ammorbidisca la reattività del motore ma faccia poco per mettere in sintonia assetto e irregolarità della strada, la Type R mostra quanto è realmente è capace di fare in pista.

Loading...

Sotto una pioggia battente e per pochi giri, lo abbiamo constatato a Imola dove con la modalità +R tra i cordoli con il suo carico di tecnologie raffinate la giapponese R si è rivelata scatenata ma confidenziale, composta e poco incline a cedere a reazioni nervose eccessive e, quindi, ben gestibile anche quando l’aderenza non è ottimale o si commette qualche errore. A rendere ancora più coinvolgente il gioco ci ha pensato in particolare la prontezza e l’erogazione incisiva e lineare del motore che si stende sino a 7.000 giri, accompagnata dalla tonalità piena che arriva nell’abitacolo e che in scalata è rimarcata da borbottii baritonali. Insomma, il dialogo diretto tra chi guida e l’auto c’è sempre ed è sostenuto anche dall’ottimo cambio e dalla precisione dello sterzo.La Type R è una Civic fuori dal coro anche per la lunghezza e la larghezza che arrivano a 4,59 e 1,89 metri e la statura ridotta a 1,40 metri sia per il body kit che integra passaruota muscolosi, vistose appendici aerodinamiche e tre grossi terminali di scarico che sbucano sotto allo scudo paraurti posteriore.

L’interno è adeguatamente spazioso per quattro persone e un bagagliaio che con una capacità che spazia da 410 a 1.212 litri è in linea con la taglia della vettura, ma anche un abitacolo in stile racing. Infatti, è personalizzato dai sedili molto contenitivi con quello del lato guida ribassato per mettere pilota e vettura a stretto contatto, dalla strumentazione digitale che fornisce un sacco di informazioni e che con la modalità pistaiola rimanda anche nel display centrale il tempo sul giro, le valutazioni sullo stile di guida e i valori di accelerazione laterali e trasversali.