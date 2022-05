Performance: The show must go on!

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Negli ultimi due anni a causa dell'emergenza sanitaria gli artisti che utilizzano la performance come modalità di espressione sono stati costretti a rimodulare il proprio lavoro impossibilitati ad instaurare il dialogo con il pubblico. Con il graduale miglioramento della situazione pandemica che ha allentato le misure relative al distanziamento sono riprese le attività in presenza e la performance torna ad essere la protagonista di numerose manifestazioni.

Dal 27 maggio al 15 giugno alla Tate Modern a Londra, la performance Our Labyrinth dell'artista Lee Mingwei (Taiwan, 1964) sarà eseguita ininterrottamente dalla mattina alla sera nella Turbine Hall. Our Labyrinth trasforma il semplice atto di spazzare in una performance ispirata dall’esperienza dell'artista in Myanmar, dove i sentieri che conducono ai templi antichi vengono spazzati da volontari. L'atto performativo presenta due danzatori che indossano un pareo con campanelli alle caviglie che si muovono lentamente mentre spazzolano chicchi di riso formando dei disegni. Messa in scena a Taipei, Shanghai, Parigi, Giacarta, Berlino, New York e Tokyo, per la performance alla Tate Modern l'artista per la prima volta espande l’opera fino a includere due performer che danzano insieme. Lee Mingwei, che collabora con la galleria parigina Perrotin, crea installazioni partecipative che esplorano temi come la fiducia, l’intimità e la consapevolezza di sé. Nel 2017 ha partecipato alla 57° Biennale di Venezia nella mostra principale Viva arte Viva curata da Christine Macel con l'opera Mending Project.

Performance anche alla 59°Biennale di Venezia nella mostra Il latte dei sogni di Cecilia Alemani con l'artista e coreografa rumena Alexandra Pirici che mette in scena una nuova azione performativa, Encyclopedia of Relations (2022). Alexandra Pirici non ha una galleria, ma ha ottenuto il riconoscimento internazionale nel 2013 per An Immaterial Retrospective quando ha rappresentato il suo paese alla Biennale di Venezia in collaborazione con il coreografo Manuel Pelmus e aveva messo in scena le opere di 100 artisti della storia dell'arte (da Guernica di Picasso all’opera in cera di Maurizio Cattelan del 1999 che raffigura Papa Giovanni Paolo II colpito da una meteora) usando solo il corpo dei performer. Inoltre ha partecipato a Skulptur Projekte Münster (2017) e ha esposto in musei come il Pompidou, la Tate, il New Museum.Tra i suoi lavori più famosi «Parthenon Marbles», in collezione alla Fondazione Kadist, una performance ideata come un “derivato” che ha come asset sottostante le sculture in marmo presenti nella collezione del British Museum e oggetto di una controversa richiesta di rimpatrio. Il loro valore immateriale è “trasferito” nei corpi degli interpreti, che assumono le sembianze delle statue, dialogano di problemi finanziari e stabiliscono le condizioni in base alle quali possono riapparire: compenso minimo; tra i performer tre su cinque devono avere un legame con la Grecia; se eseguito in un'istituzione in Gran Bretagna, le fee devono essere calcolate come una percentuale dei benefici economici che questi oggetti portano con sé.

Loading...