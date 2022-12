Perimetro incerto tra nuove attività e vecchi forfettari

Il dubbio, quindi, è se la titolarità di una partita Iva individuale sia condizione indispensabile; oppure se laflat taxincrementale possa competere anche alle persone fisiche che partecipano soggetti fiscalmente “trasparenti”, come i soci di società di persone o i professionisti che partecipano associazioni professionali.

La norma stabilisce un solo limite reddituale, cioè la quota incrementale massima del 2023 che può essere tassata al 15%: 40 mila euro. Non sono previsti limiti in capo alla persona fisica in relazione all’ammontare del reddito d’impresa o di lavoro autonomo complessivamente prodotto nel corso del 2023.

Il disegno di legge esclude poi i soggetti che applicano il forfettario; se ne dovrebbe dedurre che coloro che, per qualsiasi motivo, non hanno aderito a tale regime, dovrebbero poter comunque fruire della flat taxincrementale.

Il confronto con il passato

Infine, c’è il tema della base di riferimento per determinare l’incremento del reddito 2023: quindi il reddito d’impresa o di lavoro autonomo più elevato del triennio 2020-2022. Anche qui i dubbi sono diversi. Chi inizia l’attività nel 2023 non avendo un triennio di confronto, a logica, dovrebbe essere escluso dalla flat taxincrementale. È vero che in molti casi le neo-attività applicano il regime di vantaggio o forfettario, e quindi già fruiscono di una tassazione agevolata, ma l’eventuale esclusione dalla nuova tassa piatta lascerebbe perplessi.

Ci sono anche i soggetti che, avendo iniziato l’attività dopo il 2020, non dispongono di un triennio di osservazione. Il dilemma è se (come dovrebbe essere) sia sufficiente avere almeno un reddito di riferimento nel triennio di osservazione per poter accedere al regime incrementale. Ma una conferma è necessaria.