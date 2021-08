Perinaldo è la location ligure ideale per accogliere le Perseidi

Perinaldo, in Liguria, è considerato il borgo delle stelle per antonomasia. Non soltanto per la presenza dell'Osservatorio astronomico Cassini che fornisce assist ogni notte per vedere la Via Lattea. Ci troviamo a due passi dal confine francese, nelle Alpi Liguri. Il telescopio newtoniano osserva sempre tutto, Sole compreso. Però concentriamoci ora sulle stelle, perché una di esse potrebbe caderci sulla testa. Anche salire sul colle dove si trova il santuario di Nostra Signora della Visitazione può essere una buona idea per guardare in sù.

2/11 4/11 Menu