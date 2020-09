Perini Navi, entra il fondo Blue Skye. Salta l’ipotesi San Lorenzo Raggiunto l’accordo per l’ingresso nel capitale del gruppo londinese già presente nel Milan a fianco di Elliott e nella holding di maggioranza di Fila Matite di Carlo Festa

Perini Navi apre il capitale al gruppo Blue Skye, lo stesso che è presente nel Milan a fianco dell'azionista di controllo Elliott e nella holding di maggioranza di Fila Matite. Fenix (la cassaforte della famiglia Tabacchi) ha infatti raggiunto un accordo con il gruppo londinese, guidato dai due manager Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo, che prevede la ristrutturazione di Perini Navi e l'iniezione di nuovi capitali.

Salta dunque l'operazione, annunciata in estate, di una possibile unione della stessa Perini Navi con Cantieri San Lorenzo. Il cantiere di Viareggio è attualmente leader nella progettazione e costruzione di superyacht: da tempo punta alla ristrutturazione sotto la tutela del 182 bis della legge fallimentare: nel tempo ha infatti archiviato 140 milioni di perdite in 9 anni.

La situazione economica e finanziaria traballante non ha però impedito al gruppo di farsi conoscere nel mondo per le sue creazioni. Tra i suoi super-velieri più famosi ci sono il “Principessa Vaivia” di Silvio Berlusconi, per non dire del Maltese Falcon, mega-avvenieristico yacht da 88 metri.

Perini Navi è stata creata da Fabio Perini, l'industriale toscano dei macchinari per il settore della carta. Negli ultimi anni, causa anche la congiuntura sfavorevole, è entrata in difficoltà. In aiuto di Perini è arrivata la Fenix della famiglia Tabacchi (occhiali), che oggi ha la maggioranza del cantiere, alla cui guida ha messo un suo manager, Lamberto Tacoli, ex Ferretti Group.