Periodo di prova

• Per i lavoratori domestici c’è un periodo di prova, retribuito, fissato in 30 giorni di effettivo lavoro per quei lavoratori appartenenti ai livelli D e D Super; in 8 giorni di effettivo lavoro perchi è inquadrato negli altri livelli

• In questo arco temporale ciascuna delle due parti potrà recedere dal contratto senza preavviso e con il successivo pagamento del lavoro svolto fino a quel momento

• Il lavoratore che non ha ricevuto disdetta alla fine del periodo di prova, si intende che abbia superato lo stesso in modo positivo

• Il periodo di prova è computato a tutti gli effetti nel calcolo dell’anzianità