Permessi

• I lavoratori domestici hanno diritto a permessi retribuiti nella seguente quantità: 16 ore annue per i lavoratori conviventi e 12 ore annue per quelli non conviventi e con un orario di lavoro superiore o pari alle 30 ore settimanali; per chi ha un orario inferiore alle 12 ore, saranno riproporzionati secondo le ore effettivamente prestate per lo svolgimento dell’attività lavorativa

• I permessi lutto per morte di familiari entro il secondo grado sono pari a 3 giorni lavorativi; quelli concessi al lavoratore padre per nascita di un figlio sono

pari a 2 giorni

• Possono essere concessi - per determinati motivi - ulteriori permessi, non retribuiti, su richiesta del lavoratore e previo accordo con il datore di lavoro