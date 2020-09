Permessi legge 104: controlli e sanzioni di Pietro Gremigni

L’utilizzo dei permessi legge 104 presuppone due condizioni: lo stato di handicap grave dell’interessato e il corretto utilizzo dei permessi da parte dei lavoratori richiedenti.

La fase di controllo dello stato di handicap grave, utile a mettere in moto tutto il meccanismo dei permessi e dei congedi, parte già dall’accertamento di questo status da parte della Commissione medica della Asl, per proseguire poi con le successive fasi di verifica e revisione. Le regole sono disciplinate, oltre che dalla legge 104/1992 (articolo 3 e 4), dalla più recente legge 114/2014 (articolo 25). L’Inps ha emanato le istruzioni con le circolari 10/2015 e 127/2016.

L’accertamento dell’handicap è svolto dalle commissioni mediche delle Asl, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare. Dal 2019, nel caso in cui gli accertamenti riguardino i minori, le commissioni mediche saranno composte da un medico legale e da due medici specialisti, scelti fra quelli in pediatria e in neuropsichiatria infantile. In attesa dell’accertamento definitivo gli interessati possono, entro 45 giorni, ottenere un attestato provvisorio dal medico specialista nella patologia denunciata. I verbali relativi all’accertamento della disabilità in situazione di gravità possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione.

In attesa delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Dopo la visita di controllo