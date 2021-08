Permira acquista la maggioranza di Engel & Völkers e accelera sul digital

2' di lettura

Accordo raggiunto. La società di investimento globale Permira ha rilevato una quota di maggioranza di Engel & Völkers, la piattaforma di intermediazione immobiliare attiva nel segmento premium. La famiglia Völkers – che ha fondato la società nel 1977 – manterrà una quota pari a quasi il 40% e il fondatore, Christian Völkers, diventerà presidente del supervisory board. Attualmente Engel & Völkers conta oltre 11.500 agenti immobiliari in 900 sedi in 30 Paesi diversie nel 2020, il fatturato da commissioni del gruppo è aumentato del 14%, a 937,4 milioni di euro.

L’investimento di Permira ha l’obiettivo di sostenere la crescita dell’azienda attraverso la digitalizzazione del modello di business e l’ingresso in nuovi mercati, come gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito. I fondi Permira hanno un ampio track record negli investimenti in società di servizi, con 10,7 miliardi di euro investiti in 40 aziende che offrono servizi proptech, finanziari e commerciali.

«Siamo entusiasti di supportare Engel & Völkers in questo viaggio di trasformazione digitale e accelerare ulteriormente la crescita sfruttando la nostra comprovata esperienza nella digitalizzazione di aziende di successo – ha detto Jörg Rockenhäuser, managing partner di Permira per l’area dei Paesi di lingua tedesca –. L’azienda ha la possibilità di

ampliare significativamente il proprio ecosistema in un mondo più diretto e digitale».

«Il nostro obiettivo principale – ha detto Christian Völkers – è continuare a sviluppare l’azienda e innovare in ogni momento. Insieme a Permira, possiamo rafforzare ulteriormente il posizionamento di Engel & Völkers come un pioniere globale nel settore». La società – ha detto il ceo di Engel & Völkers, Sven Odia, prevede che «i ricavi da provvigioni superino un miliardo di euro entro la fine dell’anno» e «con questa impressionante traiettoria di crescita è il momento ideale per impostare la rotta per un futuro ancora più solido».