Permira cede Duff & Phelps a due società per 4,2 miliardi di dollari Permira cede della società di consulenza Duff & Phelps, nella quale era entrato solo due anni fa, a due private equity per 4,2 miliardi $ di Mara Monti

1' di lettura

Permira ha annunciato la cessione della società di consulenza Duff & Phelps, nella quale era entrato solo due anni fa, a due società di private equity con un accordo da 4,2 miliardi di dollari. Gli acquirenti sono Further Global - fondata da Olivier Sarkozy, fratellastro dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy - e Stone Point Capital . La plusvalenza è significativa per Permira. basata a Londra, la quale ha acquisito Duff & Phelps nel 2018 per 1,75 miliardi di dollari. Il fondo manterrà una partecipazione di minoranza nel business, così come il management dell’azienda.

Con le acquisizioni di Kroll nel 2018 e Prime Clerk nel 2019, Duff & Phelps oggi conta conta circa 3.500 dipendenti distribuiti in 28 paese tra Stati Uniti, Europa e Asia. «Vediamo nel prossimo futuro ulteriori opportunità di sviluppo e siamo orgogliosi di poter sostenere la continua espansione a livello globale di Duff & Phelps», ha commentato Daniel Brenhouse, principal di Permira.

Olivier Sarkozy, fondatore e managing partner di Further Global, ha aggiunto: «Sono molto lieto di tornare a lavorare con Stone Point e il management team di Duff & Phelps per continuare a far crescere il valore che il brand Duff & Phelps già possiede a livello globale.»

Duff & Phelps è la società di consulenza nell’ambito della valutazione, corporate finance, investigation, controversie, sicurezza informatica, compliance, aggiornamenti normativi e governance.