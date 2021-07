Permira e Boats Group investono in Click&Boat

3' di lettura

Permira investe in Click&Boat, la piattaforma di noleggio barche leader in Europa. Nell’operazione il private equity europeo è affiancato da Boats Group. Con l’operazione di investimento di Permira, Boats Group e Click&Boat uniscono le forze in una partnership strategica puntando alla creazione del più grande player online nel settore della nautica da diporto. La possibilità di avere accesso al vasto pubblico di consumatori di Boats Group, leader del settore negli Stati Uniti, permetterà a Click&Boat di fare un salto di qualità, consolidando la sua posizione a livello mondiale ed accelerando la crescita nel mercato del noleggio in Nord America.



Fondata nel 2014 e con sede in Francia, la piattaforma Click&Boat mette in contatto gli appassionati di nautica attraverso 40.000 barche in più di 600 destinazioni in tutto il mondo, creando un'esperienza accessibile ad un più vasto numero di utilizzatori. Negli ultimi 7 anni l'azienda ha registrato una crescita significativa, affermando il suo brand e guadagnando una posizione di leadership nel mercato paneuropeo. Click&Boat vanta una delle maggiori offerte di barche in Europa, nonché la più alta domanda di questo tipo di servizi grazie a volumi di traffico senza pari sulla sua piattaforma online.

«Questo è un momento emozionante nella storia di Click&Boat ed è un altro passo avanti verso l'obiettivo di diventare il numero uno a livello mondiale nel mercato internazionale del noleggio barche. Boats Group è un punto di riferimento nell'industria della nautica da diporto e, grazie all'investimento Permira, abbiamo tutte le risorse e il supporto necessario per continuare la nostra crescita» commenta Edouard Gorioux, co-fondatore di Click&Boat.

Sia Boats Group che Click&Boat condividono la convinzione che il modello del noleggio barche sia in grado di garantire uno sviluppo sostenibile dell'industria, tramite la proposta di un servizio conveniente ed accessibile a tutti, che facilita anche i meno esperti ad avvicinarsi alla nautica.

«Il mercato del noleggio barche èl'ideale per chi approccia questo mondo per la prima volta, in quanto ha dimostrato di essere uno dei percorsi di maggior successo verso la proprietà della barca. Siamo lieti di collaborare con Permira e Boats Group, in quanto la loro grande conoscenza del mercato della nautica online sarà determinante per la nostra espansione e per raggiungere più consumatori a livello mondiale»commento Jérémy Bismuth, co-fondatore di Click&Boat.