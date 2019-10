«Pernigotti, ecco perché Toksoz adesso investe su Novi Ligure» «Abbiamo valutato l’importanza di garantire l’identità del marchio». «L’operazione che abbiamo concluso con Optima ci dà prospettive diverse» di Filomena Greco

(aNSA)

2' di lettura

Un rilancio industriale per lo stabilimento Pernigotti di Novi Ligure dopo mesi di incertezze e proteste. Il cambio di prospettiva è arrivato a sorpresa qualche giorno fa: il Gruppo turco Toksoz cede il ramo d’azienda gelati a Optima – leader nel settore – ma continua a produrre cioccolato, praline e torrone, oltre che ingredienti per il gelato, nello stabilimento piemontese. Cosa è cambiato? «Il nostro è un ripensamento strategico» risponde Pierluigi Colombi, chief financial officer di Pernigotti Spa. A pesare, spiega, sono stati diversi fattori: «L’operazione che abbiamo concluso con Optima ci dà prospettive diverse rispetto al passato, inoltre abbiamo valutato l’importanza di restare radicati a Novi Ligure e al Piemonte per garantire identità e qualità del marchio».

Cosa prevede l’accordo?

Abbiamo concluso un accordo per cedere il ramo commerciale “Ice & Pastry” e il marchio “Pernigotti Maestri Gelatieri italiani” ad un operatore specializzato che saprà valorizzare questa realtà. Optima ha sottoscritto con noi un contratto di co-packing per una fornitura decennale, in sostanza produrremo il gelato per loro a Novi Ligure con volumi in grado di assorbire il lavoro di 12-15 persone.

Cosa cambia per gli addetti?

A Novi abbiamo 83 addetti, 48 dei quali sono operai. Una parte, come detto, lavorerà per produrre preparati per il gelato per conto di Optima, gli altri si occuperanno di cioccolato. La cessione di ramo d’azienda riguarda i 19 addetti che lavorano alle vendite a Milano e che si trasferiranno sotto il controllo di Optima.