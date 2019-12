Pernigotti, per i soci turchi un conto tutt'altro che dolce: 80 mln spesi in 6 anni

(ANSA)

Sono passati sei anni e mezzo. Quando nel luglio 2013 i turchi di Toksoz rilevarono Pernigotti dalla famiglia Averna la strategia annunciata per rilanciare l’azienda dolciaria sembrava semplice: puntare sullo sviluppo internazionale e aumentare i ricavi all’estero, sfruttando la notorietà di un marchio gioiello del Made in Italy. Le cose non sono andate esattamente così. Quell’anno, infatti, è stato l’ultimo chiuso in utile dalla società piemontese, seppur per soli 670mila euro, e quello che ne è seguito è stato un lungo avvitamento del conto economico. Grazie agli ultimi documenti ufficiali depositati da Pernigotti e anticipati da Radiocor è possibile ricostruire che dal 2014 alla scorsa estate – complici anche le difficoltà del mercato – l’azienda di Novi Ligure ha prodotto perdite per circa 60 milioni. Il conto, per gli azionisti turchi, è stato ancora più salato: fino ad oggi circa 83 milioni tra la copertura dei rossi di bilancio nel corso degli anni e il costo iniziale dell’acquisizione, mai reso noto, e pari a 37 milioni.



Pernigotti, le fasi della crisi del produttore del Gianduiotto

Questi numeri spiegano quanto accaduto negli ultimi due anni – lo scoppio di una profonda crisi industriale e occupazionale che è arrivata sul tavolo del Mise - e soprattutto la recente cessione della divisione gelati e di alcuni immobili di Pernigotti: il bilancio 2018 si è infatti chiuso con un’altra pesante perdita, 10,5 milioni, e a luglio 2019 Pernigotti aveva già accumulato un passivo di 8,3 milioni con il patrimonio netto diventato negativo generando nuovi rischi per la continuità aziendale. Da lì è nata la corsa contro il tempo per vendere i gelati a Optima per 20,8 milioni, operazione che tuttavia ha innescato una lite giudiziaria con l’imprenditore romagnolo Giordano Emendatori (la prima udienza al Tribunale di Milano è fissata per il prossimo 14 gennaio).

Ora, chiuse queste dismissioni, i Toksoz hanno in ogni caso annunciato di essere pronti a voltare pagina, con un nuovo piano industriale, per tentare un rilancio del gruppo imperniato sulla ripresa della produzione di cioccolato, praline e torrone nell’impianto di Novi Ligure. “Abbiamo valutato l’importanza di restare radicati al Piemonte per garantire identità e qualità del marchio”, ha dichiarato recentemente il Cfo, Pierluigi Colombi.

Il calo dei ricavi e l'ottimismo nei bilanci dei turchi

In attesa di verificare gli effetti sul conto economico della nuova strategia, qualche cifra può dare l’idea degli ultimi sette anni di Pernigotti. Nel 2012, l’anno prima dell’avvento dei turchi, l’azienda registrava ricavi della produzione pari a 66,7 milioni, costi per 64 milioni (di cui 9,4 per il personale), un margine operativo lordo di 4,3 milioni e un utile netto di 1,1 milioni. Il 2018 si è chiuso con ricavi per 46 milioni, costi per 54,4 milioni (quelli del personale erano però lievitati a 11,46 milioni) e un mol negativo per 7,1 milioni. In mezzo ci sono stati un tentativo, evidentemente fallito, di far cambiare passo al business – i costi nel 2015 sono volati a 75 milioni – e una serie ininterrotta di perdite con la famiglia Toksoz costretta ogni anno a immettere capitali per assicurare la continuità aziendale.

«Il marchio è molto forte ma è invecchiato», spiegava nel 2015 l’ad Massimo Potenza (già numero uno di Barilla), indicando al contempo la strada obbligata per far ripartire Pernigotti: qualità italiana e capitali stranieri. Quell’anno si chiudeva con un rosso di 12,9 milioni ma la proprietà turca, chiamata alcuni mesi dopo ad approvare il bilancio 2015 della propria holding Sagra srl, continuava a mostrarsi ottimista o forse a non comprendere la portata della crisi. Al punto che iscriveva il 100% di Pernigotti a 45,6 milioni di euro a fronte di un patrimonio netto della controllata pari a 1,13 milioni. Una differenza enorme giustificata tuttavia da «un business plan al 2020 che mostra il ritorno a risultati operativi ampiamente positivi già partire dal 2017», si legge nel rendiconto. Anzi, un impairment test realizzato su questo business plan, si aggiungeva, indicava un valore di Pernigotti tra 51,8 e 66,2 milioni. Il 2016 ha poi registrato un mol negativo per oltre 11 milioni e perdite nette vicine ai 14 milioni.