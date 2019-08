Pernigotti, salvi dipendenti e produzione. Ma il marchio resta ai turchi Due realtà economiche diverse per il futuro di Pernigotti: Giordano Emendatori, imprenditore storico nel settore della produzione di preparati base per gelati e pasticceria, che rileva il ramo d’azienda “Pernigotti maestri gelatieri”, e la torinese Spes, una coop sociale che gestirà la produzione di cioccolato nello stabilimento piemontese di Filomena Greco

Pernigotti, Di Maio: marchio coi suoi lavoratori deve continuare

Saranno due aziende italiane a garantire il futuro industriale della Pernigotti di Novi Ligure, l’imprenditore romagnolo Giordano Emendatori per il ramo gelati e la torinese Spes per la produzione di cioccolato. Martedì in mattinata al ministero dello Sviluppo economico, durante un incontro, è stato presentato il piano di reindustrializzazione del sito di Novi Ligure che prevede la salvaguardia dell’occupazione mentre il marchio Pernigotti resta in capo al Gruppo turco Tokzos.

La soluzione, a cui in questi mesi hanno lavorato gli advisor incaricati dalla proprietà e i funzionari dei ministeri dello Sviluppo economico e del Lavoro, è arrivata a meno di un anno dalla crisi aperta con l’annuncio da parte del Gruppo turco Toksoz di voler fermare le attività nel sito piemontese. Si tratta di un’operazione complessa, il cui esito non era scontato, «che garantirà la continuità operativa del sito e la salvaguardia di tutti i lavoratori» come spiega il Mise in una nota. Per entrambi gli accordi, il closing è previsto entro la fine del prossimo mese di settembre.

Accordi con Emendatori e Spes

Due realtà economiche molto diverse, dunque, per il futuro di Pernigotti: Giordano Emendatori, imprenditore storico nel settore della produzione di preparati base per gelati e pasticceria, che rileva il ramo d’azienda I&P (Pernigotti maestri gelatieri) con 40 addetti e una sessantina di agenti, mentre la torinese Spes, una cooperativa sociale aderente all’Opera Torinese del Murialdo, gestirà la produzione di cioccolato nello stabilimento piemontese. Con i due soggetti sono stati siglati gli accordi preliminari. Il primo accordo, con Emendatori, è per la cessione del marchio “Maestri gelatieri” e per le relative strutture commerciali (21 dipendenti) e produttive (15) con inizio produzione dal 1 ottobre 2019. Il secondo, con Spes, è sulla reindustrializzazione della produzione di cioccolato e torrone. È in fase di valutazione la possibilità che sia un unico

soggetto aziendale (una newco) a gestire la produzione di Novi.