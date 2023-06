Pernigotti vince la causa: le “Pepitas” sono imitazioni e vanno ritirate dal mercato

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Pernigotti e Walcor, di recente acquisite da JP Morgan, hanno vinto la causa contro un operatore italiano dell’industria dolciaria che ha prodotto e messo in commercio confezioni di barre di cioccolato con nocciole intere con una veste grafica confondibile con quella dei prodotti originali Pepitas a marchio Pernigotti. Il tribunale di Roma ha accolto le domande d’urgenza promosse dalle due società, e con provvedimento in via cautelare il giudice Laura Centofanti ne ha inibito l’uso. Il giudice ha inoltre ordinato anche il ritiro dal commercio dei prodotti recanti tale confezionamento e del materiale promozionale.

Pur in assenza di una contestuale contraffazione del marchio, il tribunale ha ritenuto ugualmente anticoncorrenziale la condotta dell’impresa incriminata: il packaging del concorrente presentava infatti caratteri di evidente similitudine e con caratteristiche del tutto analoghe al cioccolato Pernigotti. Il caso Pepitas dimostra peraltro che l’Italian sounding non è un fenomeno esclusivamente straniero: ai 100 miliardi di euro in valore dei prodotti fake, insomma, contribuiscono anche gli operatori italiani. Soddisfatto Luigi Leonetti, direttore commerciale di Pernigotti e Walcor: «La nostra strategia sarà di tutelare e difendere in ogni sede, sempre e ovunque, i nostri brand e asset commerciali. Con tolleranza zero rispetto a ogni tentativo di emulazione o plagio in Italia e all’estero».