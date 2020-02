Peroni, alla guida torna un italiano dopo 15 anni: «Investiremo 70 milioni di euro»

Le partnership con il mondo della ricerca e il campus

E nella visione di Galasso per il medio e lungo periodo c'è sempre la sostenibilità a 360°. «Oltre a quella ambientale, voglio promuovere quella sociale, ovvero i dipendenti e tutte le persone coinvolte nella produzione. Da sempre Birra Peroni è impegnata in attività di formazione e sviluppo delle competenze degli attori della propria filiera agricola in un'ottica di miglioramento della qualità, dell'efficienza e degli standard di sostenibilità. Gli agricoltori, infatti, sono parte di una rete aziendale in cui la condivisione di esperienze e di buone pratiche rappresentando una vera e propria leva per lo sviluppo e l'innovazione e garanzia di stabilità economica e maggior certezza della vendita del raccolto». Nel 2018 l'impegno sulla formazione in questo campo ha conosciuto un significativo salto di qualità. Grazie al protocollo d'intesa firmato con il Crea (Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria) è stato avviato il progetto Campus Peroni. «Al momento collaboriamo, oltre al Crea, con diverse università e con il Mipaaf per promuovere la qualità e la sostenibilità attraverso tirocini e workshop. L'intenzione è di creare borse di studio e figure professionali nel campo della birra».

Per approfondire

● Asahi investe in Italia 13,5 milioni di euro per la produzione della birra