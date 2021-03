Perovskite ad alta efficienza: nei laboratori Enea migliora la performance

2' di lettura

Ricerca e innovazione tecnologica per celle solari in sola perovskite ad alta efficienza. La sfida per la nuova frontiera del fotovoltaico parte dal Laboratorio Dispositivi Innovativi del Centro di ricerche dell'Enea di Portici, dove è stato raggiunto quello che i ricercatori definiscono un “record di efficienza” pari al 20,8 per cento per celle solari in perovskite.

Dove, per efficienza o rendimento di una cella fotovoltaica si intende «il rapporto tra la potenza elettrica disponibile ai morsetti della cella fotovoltaica e la potenza della radiazione solare che colpisce la superficie della cella stessa».

Dopo le sperimentazioni sulle celle tandem si guarda al materiale che negli ultimi anni ha rivoluzionato la ricerca sul fotovoltaico, in virtù delle proprietà optoelettroniche -l'interazione tra dispositivi elettronici e la luce - e del potenziale nello sviluppo di tecnologie ad alta efficienza e con costi contenuti.

«La soglia raggiunta è di particolare rilievo - commenta Paola Delli Veneri, responsabile del Laboratorio Dispositivi Innovativi - e consente di “allineare” il nostro Paese ad altri gruppi di ricerca internazionali».

Un risultato importante conseguito nell'ambito del “Progetto fotovoltaico ad ata efficienza”, finanziato dall'Accordo di programma sulla Ricerca di sistema elettrico tra Enea e ministero dello Sviluppo economico.