Perozzi acquisisce le quote del Fondo Europeo NPL & UTP Sicav

L’industria degli investimenti finanziari immobiliari è pronta a un rivoluzionario cambiamento grazie all’intraprendenza di Salvatore Perozzi, Founder di Vitaly Spa. L’annuncio di un’importante acquisizione di quote nel Fondo Europeo Npl & Utp Sicav sta catturando l’attenzione degli investitori professionali, individuali ed istituzionali in tutta Europa.



Il Fondo Europeo Npl & Utp Sicav è già noto per il suo straordinario rendimento che attira l’interesse di coloro che cercano opportunità di investimento solide e redditizie. Inoltre, di grande importanza e lustro è l'acquisizione di quote per il nuovo progetto europeo sugli NPL ,ovvero l'acquisizione del 33% di quote dirette del fondo europeo NPL & UTP sicav (European Fund Npl & Utp sicav) da parte di Salvatore Perozzi, il quale prospetta ottimi risultati nei prossimi 18 mesi.



Questo passo avanti rafforza ulteriormente la posizione del fondo e apre nuove prospettive nell’industria. L'accordo sarà presto sottoscrivibile anche in Italia, offrendo l’opportunità agli investitori italiani di partecipare a questa crescita. La prevista raccolta di oltre 500 milioni di euro dimostra chiaramente l’entusiasmo e la fiducia nel mercato italiano.



Vitaly batte anche i colossi nella concorrenza per la corsa al portafoglio Ipotecario di primo grado aggiudicandosi 22 Milioni di portafoglio immobiliare direttamente da Banca Valsabbina e facendo cominciare il Timing per gli investitori immobiliari che vogliono realizzare plusvalenze di alto livello.





Tuttavia, l’aspetto veramente rivoluzionario di questa iniziativa sta nell’approccio rivoluzionario di Vitaly Spa agli NPL (non-performing loans). L'azienda infatti, ha siglato una partnership esclusiva con NPL REsolutions Point. Questa piattaforma all’avanguardia è dedicata agli agenti immobiliari in tutta Italia, offrendo loro l’opportunità di accedere al mercato dei crediti ipotecari e di presentare ai loro clienti investitori opportunità esclusive per generare profitti attraverso l’acquisto diretto di crediti di primo ordine e degli immobili ad essi associati. Questo approccio apre la strada a nuove possibilità, evitando il tradizionale processo d’asta e creando valore senza i costi e i rischi associati.



Questa nuova tappa nell’evoluzione di Vitaly Spa dimostra l’impegno dell’azienda nell’affrontare gli NPL non solo come sfida, ma come vere e proprie opportunità finanziarie, riuscendo ad ottenere riconoscimenti in tutto il panorama europeo. Per ulteriori dettagli e per essere aggiornati sulle iniziative e sulle nuove opportunità di investimento è possibile consultare i seguenti link: www.vitalyspa.it, www.nplresolutionspoint.it, www.europeanfundnplutp.eu.