Persi 31mila cervelli nel 2020, se non tornano in fumo 147 miliardi

L’Italia continua ad avere un problema critico con il proprio capitale umano, perso e non recuperato: dei 121mila italiani che hanno lasciato l’Italia nel 2020 circa 31mila persone (il 26%) possedeva la laurea o un titolo di studio superiore. Allo stesso tempo, la percentuale di laureati stranieri nel Paese (13,3%) è la più bassa nell’intera area Ocse (media del 40,8%). Se tutti gli emigrati nel 2020 non tornassero in Italia durante la loro vita lavorativa, il Paese perderebbe circa 147 miliardi di euro. Una cifra enorme.

Il conto

Alla perdita si arriva facendo la somma tra il costo della spesa in istruzione perso, pari a 10,5 miliardi di euro, e i mancati redditi guadagnati dagli emigrati nel corso della loro vita lavorativa all’estero (stimata in circa 35 anni), pari a 136,5 miliardi di euro. A lanciare l’allarme è il Think Tank “Welfare, Italia”, supportata da Unipol Gruppo con la collaborazione di The European House - Ambrosetti.

I saldi migratori

In generale, il saldo migratorio tra 2011 e 2020, il saldo è stato positivo e pari a 1,7 milioni di persone (il 2,9% della popolazione italiana al 2020). Tuttavia, nello stesso periodo, per entrambe le sue componenti - emigrazione ed immigrazione - l’Italia riporta dei trend rispettivamente in aumento e in calo: il numero di emigrati è aumentato del +93,9% (7° variazione a livello Ue), mentre il numero di immigrati si è ridotto del -35,8% (la peggiore variazione in Ue).