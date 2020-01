Persone multitasking? Forse sarebbe meglio cercare persone disponibili

Condivido invece questa frase di Han: «Il rapido cambiamento di focus tra compiti, sorgenti di informazione e processi diversi caratterizza questa attenzione dispersa. Poiché tra l’altro essa ha una tolleranza minima per la noia, ammette poco anche quella noia profonda che pure non sarebbe irrilevante per un processo creativo». La creatività personale, l’invischiarsi a pieno in un problema, il discernimento della materia per potervi intervenire in positivo è ciò che rende appagante qualsiasi lavoro. Ma il multitasking può far sparire questa potenzialità a tutto danno delle motivazioni che spingono il singolo dipendente a dedicarsi ad un lavoro a lungo termine.

Questa può essere una chiave di lettura del feroce turnover cui è soggetta un’azienda, in un momento storico in cui, come anticipa lo storico Yuval Noah Harari in «21 lezioni per il XXI secolo», «già oggi pochi dipendenti si aspettano di fare lo stesso lavoro tutta la vita. Entro il 2050, non soltanto l’idea di “un posto per la vita”, ma addirittura l’idea di “una professione per la vita” potrebbe apparire antidiluviana».

È allora possibile riuscire ad essere solidi, lieti e felici pur nella dispersione delle mansioni? Margherita è felicemente multitasking perché è “disponibile”, è aperta ai compiti diversi che le sono assegnati. La “disponibilità” è la grande capacità del cuore di poter dire: «Accetto di fare ciò che mi è chiesto, accetto di farlo nei tempi che mi sono chiesti, accetto di farlo perché io ho deciso di farlo. E il bene che ne godo è presente, qui e ora, perché è una decisione che io prendo in ogni momento, che traspare quando mi vedo in azione e posso diventare protagonista di tutte le mansioni richieste».

La consapevolezza di essere all’interno di uno scopo – come crescere i nostri figli – la rende capace di fare tante cose e di farle felicemente. Ecco allora che le aziende, forse, trarrebbero vantaggio nel cercare non persone multitasking, bensì persone “disponibili” cui l’organizzazione ha il compito, di volta in volta, di spiegare le ragioni per cui le diverse mansioni devono essere svolte. Allora ne gioveranno sia l’azienda sia i dipendenti, e tutti diventeremo un po' più felici. Come Margherita.

* Consulente Newton SpA