Perturbazione atlantica, tutta Italia investita dal maltempo

Preoccupazione anche sulla costa di Fregene sud, da tempo alle prese con gravi problemi di erosione. In alcuni tratti di Focene l’acqua è arrivata a ridosso del centro abitato mentre allagamenti sono segnalati in molte località. Il vento, con punte fino a 90 chilometri orari, sta interessando la costa e a Fiumicino, tutti i pescherecci hanno riparato a monte del porto canale, a causa del forte moto ondoso del canale navigabile.

“Dalla mezzanotte alle 8.00 di questa mattina le due sale operative del Nue 112 hanno già risposto e gestito più di 2.300 richieste di intervento in emergenza”, spiega Livio De Angelis, direttore Soccorso Pubblico e 112 Regionale del Lazio aggiungendo che in queste ore si è registrato un “iper afflusso di chiamate”. “Moltissime sono state le attivazioni per i Vigili del Fuoco per interventi legati al maltempo come allagamenti, crolli e alberi caduti. Le province più colpite sono quella di Latina seguita da quella di Frosinone. Sono state attivate le procedure di emergenza per gestire gli alti flussi di chiamate”, aggiunge.

Pioggia intensa in Abruzzo, allarme per fiume Sangro

Piogge intense nelle ultime ore anche in Abruzzo, dove si teme per il fiume Sangro, per il quale la Protezione civile segnala il superamento della soglia di allarme ed una graduale crescita” e raccomanda “di mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza”. Per l’area in questione, il bacino Alto del Sangro, ieri era stato diramato un bollettino di “criticità elevata-allerta rossa”. Altre zone a rischio sono il bacino alto della Marsica e il bacino dell’Aterno.

Come preannunciato, la perturbazione nel corso della notte ha raggiunto l’Abruzzo, dove piove incessantemente da ore. Se le aree interne sono quelle più a rischio, il maltempo sta interessando anche la costa. A Pescara, ad esempio, sono in corso precipitazioni intense dalla notte. Secondo le rilevazioni dell’associazione Aq Caput Frigoris, la località più piovosa è Villetta Barrea (L’Aquila), con un valore di 133,6 mm di pioggia caduti; sul monte Genzana le raffiche di vento hanno superato i 120 chilometri orari.



Allerta arancione in Campania, caduta alberi e stop navi

L’allerta meteo arancione in vigore su tutta la Campania per l’intera giornata di oggi è dovuta in particolare al ciclone Poppea, che si è abbattuto sulla regione dalle prime ore della mattinata con una forte pioggia che ha causato danni e disagi. Diverse le segnalazioni di alberi caduti in strada a causa del vento a Napoli, Salerno, e Caserta. Non risultano comunque persone coinvolte o ferite dalla caduta degli alberi. Sospesi quasi tutti i collegamenti marittimi per le isole Ischia, Procida e Capri dai porti di Napoli, Pozzuoli e Sorrento. In molti Comuni della regione i sindaci hanno emanato ordinanze per la chiusura di scuole, parchi e cimiteri cittadini: è il caso di Napoli, Salerno, Benevento (dove i giorni di chiusura delle scuole sono due), oltre a molti Comuni dell’area vesuviana e della provincia salernitana.