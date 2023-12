Perù converge sul turismo sostenibile e punta sulle aree rurali

Un paradiso naturale da preservare, con i suoi parchi nazionali, riserve e aree protette, foreste pluviali, ghiacciai, montagne, deserti e spiagge. Stiamo parlando del Perù, che negli ultimi anni ha scelto di sviluppare un turismo rurale ed ecologico grazie al decisivo ruolo delle comunità locali. Tra le zone premiate ai Green destinations Award 2023, c’è la provincia di Puno, ubicata nella regione dell’altopiano delle Ande, a sud-est del paese. E’ riconosciuta mondialmente per ospitare il Titicaca, il lago navigabile più lungo al mondo, per la sua ricca eredità culturale e le isole artificiali galleggianti costruite ed abitate dalla comunità indigena Uros. Da luogo diffidente nell’accogliere turisti, questa provincia è diventata pioniere del turismo comunitario in Perù, grazie all’impegno della popolazione locale, che si è organizzata per migliorare l’offerta turistica, puntando sulla pesca tradizionale, l’artigianato tessile e la gastronomia locale. I visitatori sono attratti dall’offerta delle comunità basata su un mix di costumi, tradizioni, musica, danza, gastronomia, artigianato, miti e leggende. Il loro arrivo è sempre una festa condivisa e, a seconda della stagione, nei mesi della semina o del raccolto, i turisti partecipano e vivono in prima persona le attività agricole e le usanze locali. Tra gli eventi celebri dell’anno immancabile il carnevale, che si svolge durante tutto il mese di febbraio, quando si può assistere alle danze tradizionali, e la Settimana Santa a marzo, celebrazione che dura una settimana.

