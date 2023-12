Perù, l’ex presidente Fujimori (responsabile di massacri) scarcerato dopo 16 anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex presidente peruviano Alberto Fujimori, condannato a 25 anni di carcere per reati di lesa umanità, è stato scarcerato dopo che la Corte costituzionale ha approvato una risoluzione favorevole al suo rilascio. Mercoledì 6 dicembre, davanti a questa prospettiva, la Corte interamericana dei diritti umani (Ichr) aveva esortato il governo peruviano a non procedere a detta liberazione finché essa non avesse verificato se l’applicazione di un indulto si applicava al suo tipo di condanna. L’ex capo dello Stato stava scontando 25 anni di carcere essendo stato considerato il mandante di due massacri.

La vicenda processuale

L’ex capo dello Stato (1990-2009) ha scontato finora solo 16 anni per la sua partecipazione come mandante dei reati di omicidio qualificato e lesioni gravi, ai danni delle vittime dei casi Barrios Altos e La Cantuta, reati che sono stati classificati come «crimini contro l’umanità secondo il diritto penale internazionale». Nel 2017 Fujimori riuscì a ottenere un indulto dall’allora presidente Pedro Pablo Kuczynski, ma l’esecuzione di quella sentenza fu paralizzata da una misura cautelare della Ichr. Ma lo scorso anno, la Corte costituzionale peruviana decise di ripristinare gli effetti di quell’indulto che, dopo varie vicende giudiziarie, è stato applicato.

Le polemiche

Fujimori è stato adesso trasferito a casa della figlia Keiko. La decisione si porta immancabilmente dietro aspre polemiche perché «viola gli obblighi internazionali del paese», secondo l’organizzazione umanitaria Human Rights Watch (Hrw). Stando alla ong basata negli Stati Uniti, «la Corte interamericana dei diritti dell’uomo (Ichr) dovrebbe deferire il caso per una reazione all’Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati americani (Osa)».