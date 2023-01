Perù: luoghi sconosciuti per fare smart working fra onde e bagni di sole

Quando si pensa al Perù, il pensiero va subito a Machu Picchu e ai siti archeologici che raccontano la storia degli Incas. C'è però anche un Perù che vive sulla costa ed è proprio sulla spiagge poco lontane dalla nota località balneare di Mancora, un piccolo centro di pescatori nella regione di Piura, nel nordovest del Paese e a circa due ore di areo dalla capitale Lima, che si può trovare alloggio per una vacanza all'insegna del totale relax. Il villaggio Selina Mancora si trova proprio di fronte all’oceano ed è considerato un “buen retiro” perfetto per surfisti e amanti della tintarella e della vita all'aria aperta. Si può alloggiare nei tipici Bijou dai colori vivaci con interni decorati da semplici mobili in legno e per chi non può rinunciare a connettersi con le pratiche lavorative è disponibile uno spazio di coworking.

