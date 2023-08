Perù in otto tappe tra le emozioni dei festival popolari e la sua storia secolare

Porta di accesso all'anima di un Paese, i festival in Perù conducono il visitatore in un mondo magico fatto di esperienze uniche e indimenticabili. Per tutto il periodo estivo, fino a settembre, questi appuntamenti sono occasioni ideali per intraprendere un viaggio emozionante che consente di esplorare le tradizioni secolari e assaporare la cucina autentica. Unendosi alle celebrazioni del Pachamama Raymi, si onorerà la madre terra. L’Anniversario della Provincia di Callao intreccia storia, sapori e colori del porto più importante del Perù. Il Festival Internazionale della Primavera di Trujillo è un'esplosione di musica, danze e arte. I voli aerei dall'Italia al Perù sono operati da diverse compagnie (Latam, Air Europa, Air France, Klm, Iberia), mentre per i collegamenti interni bisogna considerare un'ora e 15 di volo da Lima a Cusco e un'ora da Lima a Trujillo.

