Pesca, tra Italia e Spagna scoppia la guerra delle vongole

La direttiva Ue del 2015 e le sue deroghe all’Italia, insomma, hanno a che fare solo col tema della sostenibilità ambientale. Delle distorsioni della concorrenza è altrove che ci se ne occupa, fra Strasburgo e Bruxelles. Perché allora stiracchiare una norma ambientale per trasformarla in una forma indiretta di barriera commerciale?

Giuseppe Ferrandino, vicepresidente in quota Pd della Commissione Pesca a Strasburgo, è ottimista: «Per ora, gli eurodeputati spagnoli hanno chiesto due mesi di moratoria al Parlamento Ue, in modo da far slittare il voto e avere più tempo per organizzarsi. Ma ci sono studi approfonditi che stabiliscono che in Veneto la pesca delle vongole tra i 22 e i 25 millimetri non ha provocato alcuna alterazione dell’ecosistema, quindi è sostenibile».

Rosanna Conte invece è più preoccupata, e promette di dare battaglia: «L’Italia e gli operatori del settore hanno compiuto grandissimi sforzi per arrivare a questo risultato: abbiamo ridotto il numero di pescherecci, ridotto la pressione sugli stock attraverso limitazioni e riduzioni delle catture e abbiamo attuato misure di controllo a terra e in mare per migliorare la raccolta di dati, la selettività e la riproduzione dello stock. Non capisco perchè si debba mettere in discussione quindi una valutazione, quella della Scientific, technical and economic commiteee for Fisheries, che è stata positiva. L’Italia i suoi compiti per casa li ha fatti. Siamo stati virtuosi e avviato quella che potrebbe diventare una buona pratica utile per migliorare la salute del Mediterraneo».