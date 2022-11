Pesca, solo il 20% dei consumi proviene dai mari italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Più di 500 milioni di euro di contributi Ue in sei anni: l’adozione da parte della Commissione Ue per l’Italia del cosiddetto Feampa (il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura) apre uno spiraglio al comparto, sprofondato in una crisi strutturale che ha toccato la massima espressione la scorsa estate, quando lo sciopero dei pescatori contro il caro gasolio ha reso le banchine semideserte, mentre in acque meno profonde la siccità faceva schizzare del 20% i costi delle vongole.

«Da anni le scelte dell'Unione europea ci penalizzano, poiché hanno compresso l’attività del settore più produttivo, lo strascico, la cui flotta si è ridotta di un terzo, a 12mila unità», commenta Vadis Paesanti, vicepresidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia Romagna, che fa il pescatore a Goro. Molti operatori indicano come aggravante sulla già compromessa sostenibilità economica anche i fermo pesca: sullo sfondo l’eterno dibattito sulla conciliazione tra target europei sempre più ambiziosi a livello ambientale e la richiesta di alti standard produttivi, nel rispetto della giusta remunerazione per gli operatori.

«I rincari degli ultimi tempi hanno aggravato la situazione – prosegue Coldiretti Impresapesca – costringendo i pescherecci a navigare in perdita, o a tagliare le uscite, favorendo le importazioni di prodotto straniero».

Dati Istat alla mano, nei primi sette mesi del 2022 l’import di pesce è aumentato del 27%. «Oggi – prosegue Coldiretti Impresapesca – la produzione nazionale ammonta a circa 180mila tonnellate, mentre le importazioni di fresco e congelato raggiungono le 840mila tonnellate l’anno».

L’andamento altalenante dei consumi delle famiglie italiane nel quinquennio 2015-2020 è nei numeri dell’ultimo rapporto Eumofa (l’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura): in aumento tra il 2016 e il 2017, in calo nel biennio 2017-2018 e in ripresa nel 2019, quando il valore del consumo ha raggiunto il livello più elevato di 3,45 miliardi di euro. Nel 2020 le strozzature commerciali dovute ai rincari della logistica e dei trasporti hanno contratto i volumi dell’8% e i valori del 7%.