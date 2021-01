Pesca sostenibile, al via i progetti per riciclare le cassette di polistirolo Intesa tra Federpesca e l’Aipe per un’economia circolare del packaging

1' di lettura

La sostenibilità della pesca passa anche dagli imballaggi in cui i prodotti vengono trasportati e venduti. Per esempio, passa dalle cassette isolanti di polistirene espanso, che possono essere riciclate: nasce così il memorandum tra Federpesca e l’Aipe, l’associazione italiana dei produttori e trasformatori di polistirene espanso, da cui scaturiranno tutta una serie di progetti per un’economia circolare del packaging.

La pesca e l'acquacoltura, spiegano le due associazioni, rappresentano un settore chiave dell'economia blu, così come lo è l'industria del polistirene espandibile nell'economia del packaging. In questo contesto l'intesa punta a responsabilizzare le Pmi del settore degli imballi isotermici in Eps, cioè in polistirene espanso sinterizzato caratterizzato da un buon isolamento termico, resistenza all'umidità, sicurezza ambientale e riciclabilità.

Già oggi l’Aipe collabora con il Corepla per favorire il recupero e il riciclo degli imballaggi in Eps post consumo, attraverso la creazione di piattaforme per la raccolta di questo polistirolo. Inoltre l'Associazione è coinvolta in progetti specifici volti ad implementare la corretta gestione delle cassette in Eps per il pesce: per esempio, con Fantambiente lavora alla raccolta del polistirolo nella grande distribuzione organizzata. «Siamo da sempre in prima linea per rappresentare l'impegno quotidiano delle imprese di pesca e dei pescatori per la tutela del mare - afferma il presidente di Federpesca, Luigi Giannini - oggi facciamo un passo in più in collaborazione con Aipe per dimostrare che un'azione congiunta per la tutela del Mediterraneo e di tutti i mari porta benessere e crescita economica e sostenibile».