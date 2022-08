Un piatto di pesce e un calice di rosso fresco: cade un tabù

L’impronta, Ruchè di Castagnole Monferrato Docg Riserva 2019 Montalbera.

Più lieve il Piemonte del Grignolino Limonte di Braida, che crede da sempre in questo vitigno delicato e sorprendente. In questa espressione prende il nome dalla terra dove nasce, ricca di argilla e limo, appunto. Al naso è un trionfo di fiori e frutti, dove spiccano la rosa, l'albicocca e la prugna gialla. Piacevolmente polposo al gusto, ha una trama di tannini così fine da accompagnare il pesce senza essere invadente. Il consiglio del produttore è di servirlo, d'estate, davvero fresco: tra 8 e 12 gradi. Con cosa? Acciughe: se la bagna cauda non fa per voi, gustatele fritte oppure, per uno snack golosissimo, in un panino burro e acciughe al verde.

Limonte Grignolino d'Asti Doc 2021, Braida, circa 11 euro.

Chiudiamo in Sicilia con il Frappato, vino simbolo di Arianna Occhipinti, giovane produttrice della zona di Vittoria e ambasciatrice di una viticoltura pulita e sostenibile. Macerazione di circa un mese sulle bucce, affinamento di poco più di un anno in botti di rovere per un calice profumato e fresco, nelle parole di Occhipinti è “aspro, sanguigno ed elegante”. Capace di accompagnare anche delicati crudi di pesce, ma davvero imbattibile con una ventresca di tonno, magari affiancata da verdure alla piastra.

Il Frappato, Terre siciliane IGT 2020, Azienda agricola Occhipinti, circa 30 euro.