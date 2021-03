Pesce (Psc): «Puntiamo in tre anni a un miliardo di fatturato e probabile quotazione in Borsa» L'azienda, che ha acquistato Alpitel ed è impegnata nel salvataggio di Italtel, si candida a diventare polo aggregante nell'aziende del settore di Simona Rossitto

Umberto Pesce, presidente di Psc

L'azienda, che ha acquistato Alpitel ed è impegnata nel salvataggio di Italtel, si candida a diventare polo aggregante nell'aziende del settore

Psc, azienda di impiantistica la cui storia inizia 60 anni fa in Basilicata, pensa alla quotazione in Borsa e punta, nel giro di tre anni, a un miliardo di fatturato. Lo annuncia a DigitEconomy.24 (report del Sole 24 Ore Radiocor e della Luiss Business School) il presidente Umberto Pesce, delineando un percorso di crescita.

Il 5 febbraio scorso il gruppo, che nel 2019 aveva un fatturato consolidato di 380 milioni e conta 4.040 dipendenti, ha depositato il piano di rilancio di Italtel. Un progetto che vede Psc impegnata (al 75%) assieme a Tim (al 25%). «Siamo in attesa – spiega Pesce che assieme alla famiglia ha in mano l'80% della holding che controlla la società, l'altro 20% è equamente diviso tra Fincantieri e Simest - del via libera del tribunale rispetto all'ammissibilità della proposta di concordato.

Il decreto dovrebbe arrivare a giorni, entro il 15 marzo. Abbiamo un piano industriale molto ambizioso che vede un'ulteriore crescita della Psc nei prossimi tre anni fino a superare un miliardo di euro come fatturato e quindi puntare alla probabile quotazione in Borsa di tutto il gruppo nello stesso arco di tempo».

La società è in attesa dei decreti attuativi per l'operazione con Patrimonio Rilancio

Un'altra operazione su cui punta l'azienda è quella con Patrimonio Rilancio della Cdp, strumento previsto nel dl Rilancio per sostenere le imprese con fatturato sopra i 50 milioni. «Il decreto legge risale ad agosto, ma a oggi siamo in attesa che vengano emanati i decreti attuativi che, auspichiamo, possano intervenire in tempi brevi proprio per l'importanza e l'urgenza degli interventi previsti dalla misura». La Cassa dovrebbe intervenire nel patrimonio attraverso un apporto di «circa 45 milioni in obbligazioni convertibili, e su questo fronte non c'è nessun problema. Naturalmente un decreto attuativo di pronta emissione permetterebbe a Cdp di deliberare; per questo siamo fiduciosi che il lavoro del Mef (ministero del Tesoro) si possa concludere in breve tempo».