Pesci - La Sardegna da Nord a Sud

Chiude lo zodiaco e riflette caratteri sensibili, sognatori, caotici e al contempo delicati: i Pesci sono questo e molto altro e riflettono il carattere mutevole dal loro elemento dominante, l'acqua. Non c'è destinazione per loro migliore se un'isola. Nel 2023 una scelta di viaggio in libertà porta in Sardegna, a Olbia, da cui puntare verso Capo Caccia per ammirare la Scala del Capriolo e le Grotte di Nettuno, e quindi ad Alghero e Bosa prima di scendere a Cabras, alla Torre dei Corsari e alle immense dune di Piscinas. Si chiude il tour puntando su Nora, antico insediamento di origine fenicia, cartaginese e romana, e deliziando la vista con le calette di Cala Gonone.

12/13 Menu