Pesci pulitori, il business è complesso

4' di lettura

Immaginate di dover risolvere questo semplicissimo problema (noto come «compito della ricompensa effimera»). Vi vengono presentati due stimoli, chiamiamoli A e B. Per esempio, due vassoi che contengono la stessa quantità di cioccolatini. Se scegliete il vassoio A ricevete i cioccolatini che si trovano su quel vassoio, mentre verrà rimosso il vassoio B. Se, invece, scegliete il vassoio B potete ottenere tutto il bottino: i cioccolatini che stanno sul vassoio B e, una volta mangiati questi, anche quelli che stanno sul vassoio A.

L’intuizione suggerisce che gli animali che sono più vicini a noi debbano mostrare capacità di apprendimento superiori rispetto a quelli che sono più lontani. La vicinanza viene spesso ricondotta alla somiglianza morfologica, cioè a quanto un animale ci assomiglia. In termini scientifici potrebbe essere resa con il grado di parentela o «distanza filogenetica»: quanto più recentemente un animale ha condiviso un antenato con gli esseri umani tanto più sarà intelligente. Torniamo allora al nostro esempio.

Per massimizzare il numero di cioccolatini che si possono ottenere nel compito della ricompensa effimera basta scegliere sempre il vassoio B. Sorprendentemente, animali molto vicini a noi, come gli scimpanzé e gli oranghi, trovano il compito alquanto difficile, richiedendo più di un centinaio di prove per giungere a una prestazione ottimale. Cosa vi aspettereste dai pesci? Che siano necessarie mille prove, diecimila prove perché possano apprendere? O addirittura che siano del tutto incapaci di apprendere a effettuare la scelta ottimale?

Qualche anno fa un gruppo internazionale di ricercatori ha mostrato che individui di una specie di pesci pulitori (i labri pulitori, Labroides dimidiatus) sono in grado di imparare il compito in meno di cento prove, comportandosi quindi molto meglio di scimpanzé e oranghi. Ma com’è possibile?

I «clienti» di questi animali sono pesci di altre specie, spesso di grandi dimensioni, che consentono ai labri pulitori di avvicinarsi e di nutrirsi degli ectoparassiti e di sostanze come il muco che si trovano nella zona della bocca, degli occhi e delle branchie. I pulitori ne ricavano cibo e i loro clienti si liberano dei parassiti. C’è però una complicazione. Le squame, la pelle e il muco del cliente sono molto più nutrienti dei parassiti, per cui è difficile per il labro pulitore resistere alla tentazione, a volte, di mordicchiare il cliente e portarsene via un pezzetto. Con alcuni clienti, come i grandi predatori, il rischio è troppo elevato, e il labro pulitore si astiene dall’imbrogliare pesci che potrebbero divorarlo. Si astiene da ogni furbizia anche con i pesci della barriera corallina che, pur non essendo potenziali predatori, non sono residenti, e in quanto visitatori occasionali potrebbero decidere di dirigersi verso le «stazioni di servizio» di altri pesci pulitori se non sono stati trattati bene. Invece, clienti come i piccoli pesci residenti, che non hanno altre opzioni, il labro pulitore li lascia, letteralmente, a fare la fila: se alla stazione arriva un grande predatore o un non residente questo viene servito subito, mentre i residenti devono aspettare.