Pesenti, rilancio sull’energia: 50 milioni sulla storica Italgen

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

C’è una società elettrica che ha più di un secolo di storia, che ha 28 centrali idroelettriche, che in un anno ha investito 20 milioni e in un pugno di anni ne investirà altri 50 per diversificare dalle dighe – piantate nelle valli più impervie delle Alpi – verso l’eolico e il fotovoltaico. Una società elettrica con una sua rete di alta tensione tra le vallate montane e la pianura lombarda, 300 chilometri di rete che sono come un’isola privata nella pancia della grande rete nazionale di Terna. Un’azienda elettrica antica quanto la storia dell’industria elettrica italiana, ma che i consumatori non conoscono: il nome è Italgen, società energetica della holding Italmobiliare della storica famiglia imprenditoriale bergamasca Pesenti, quella che aveva il colosso Italcementi. Le centrali da cent’anni alimentavano i cementifici. Poi la famiglia Pesenti nel 2016 ha ceduto le attività del cemento ai tedeschi della Heidelberg, ma ha conservato il segmento energetico.

Come orsi solitari

Le 28 centrali idroelettriche dell’Italgen sono telecontrollate dalla sala operativa di Villa di Serio, dove c’è la sede della società. Ma i tecnici con il maglioncino di cachemire che volteggiano fra gli schermi dei computer hanno come colleghi un gruppo di tecnici speciali che lavorano in alta montagna. Sono tecnici con gli scarponi da alta quota, i pantaloni di velluto marrone, la camicia di flanella a scacchi. Tra le referenze per il loro lavoro è obbligatorio sapersi muovere con disinvoltura sugli sci. Tra le dotazioni di lavoro c’è il segnalatore di caduta o di valanga. Sono i sette guardadighe che, a turno, ogni giorno devono inerpicarsi fino alle centrali più alte della val Brembana, lasciarsi alle spalle le case montanare del borgo di Mezzoldo, percorrere le gallerie idroelettriche nel ventre dei monti Orobi e salire per il loro lavoro quotidiano ai grandi sbarramenti di calcestruzzo che alimentano il sistema di centrali. Per esempio, quando la temperatura dell’inverno precipita a molto gradi sotto lo zero loro devono aprire un flusso d’acqua per tenere sempre un minimo di movimento nel sistema ed evitare che il ghiaccio ostruisca le condotte forzate e attanagli turbine e valvole. E se c’è maltempo? Se durante il turno alla diga c’è una di quelle nevicate che fanno la felicità degli impianti sciistici? «Su ogni grande impianto c’è la casa del guardadiga attrezzata in modo che possa alloggiarvi; scenderà a valle quando il tempo sarà migliore», risponde Giampietro Ronzoni, capo degli impianti produttivi dell’Italgen.

Loading...

L’azienda come un organismo

Il cuore produttivo del gruppo Italgen sono le centrali idroelettriche in val Brembana governate da una squadra di 15 persone di cui 8 fra meccanici ed elettricisti e i 7 guardadighe; sono le 11 centrali della Lombardia, le 28 centrali idroelettriche in tutta l'Alta Italia dal Piemonte al Veneto, le nuove centrali solari ed eoliche in costruzione nel Mezzogiorno. Ma l’Italgen è come un organismo vivente; ha anche un cervello e un sistema nervoso. Il cervello è la sede di Villa di Serio (Bergamo), dove si concentra buona parte dei 70 dipendenti, dove c’è la sala per il telecontrollo di tutta l’attività produttiva e per comandare a distanza quasi tutte le centrali. «Quasi tutte le centrali sono operate a distanza e non sono presidiate, ma alcuni grandi impianti storici della val Brembana devono essere presidiati e alcune attività devono essere svolte manualmente in centrale», spiega l’amministratore delegato Luca Musicco. Il sistema nervoso invece è la rete privata di 300 chilometri di alta tensione. Non è stata assorbita nella rete nazionale di Terna perché dal punto di vista normativo è definita come Sspc, sigla di Sistema semplice di produzione e consumo. Cioè possiede la caratteristica di mandare l’energia di un solo produttore elettrico, pur distribuito da molti impianti lontani fra loro, a un solo consumatore elettrico. Il produttore unico è l’Italgen; il consumatore unico sono le due cementerie della Heidelberg di Calusco (Bergamo) e Rezzato (Brescia) che un tempo erano dell’Italcementi dei Pesenti.

La crescita

Quando nel 2016 la famiglia Pesenti cedette l’Italcementi alla tedesca Heidelberg, nel perimetro dell’Italmobiliare dei Pesenti rimase l’Italgen. Spiega Musicco: «Con la vendita delle centrali all’estero è stato raccolto il capitale da rinvestire nella realizzazione della centrale di telecontrollo a Villa di Serio, la quale comanda in remoto tutti gli impianti, e nell’acquisizione di nuove 11 centrali, che sono passate dalle 17 originarie al totale di 28». L’acquisizione delle nuove derivazioni idroelettriche si è concentrata nell’ultimo periodo e ha chiesto investimenti superiori a 20 milioni. Non solo, entro il 2025 la società ha in programma altri investimenti per circa 50 milioni per la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili (fotovoltaico ed eolico), che porteranno Italgen a quasi raddoppiare la capacità installata. I primi due impianti fotovoltaici sono stati realizzati sul tetto degli stabilimenti produttivi Sisma a Bollate e Valdaro (Mantova), e stanno andando in opera proprio ora, mentre in questi giorni viene installato un parco fotovoltaico di 9 ettari, 5 megawatt di potenza, a Modugno (Bari) realizzato attraverso il ricupero ambientale e sostenibile della zona ove un tempo sorgeva una cementeria con la sua cava di gesso da ricuperare. Conclude l’amministratore delegato Musicco: «Oggi l’Itagen fattura circa 50 milioni, ha una capacità installata di 66 megawatt idroelettrici in 28 centrali, di cui 13 in Lombardia, e abbiamo 70 dipendenti. E ancora una volta il lavoro e l'ingegno ci faranno crescere, questa volta sarà nella sfida delle nuove fonti rinnovabili».