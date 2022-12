Peserico (Eberhard Italia): «La nuova frontiera dei falsi? Sono gli hidden links sui social»

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ultima frontiera della contraffazione? Si chiama “hidden links”. «Si tratta di post, apparentemente leciti e anche accattivanti, sui social, che propongono la vendita di prodotti originali, quali abbigliamento, scarpe, orologi. All’interno vi si trova un codice. Se lo si clicca o lo si riproduce con un copia-incolla in un punto preciso, si apre un “catalogo” di prodotti apparentemente originali, ma in realtà falsi. Il prezzo può mettere in allerta. In realtà, si offrono prodotti contraffatti sfruttando, in maniera “parassitaria” la forza del brand dell’originale».

Come spiega Mario Peserico, amministratore delegato di Eberhard Italia, presidente di Assorologi e di Indicam (l’associazione che riunisce multinazionali e grandi marchi a tutela della proprietà intellettuale e contro la contraffazione) – sono, da tempo, i social, la nuova “autostrada” della contraffazione. Sugli hidden links – fenomeno attivo da un paio di anni ma già capillarmente diffuso – Indicam ha compiuto uno studio.

«Abbiamo studiato il fenomeno su un settore specifico, quello degli orologi – spiega Peserico –. Ma vale per tutti. Ogni volta che un potenziale acquirente inserisce il codice per l’acquisto del prodotto falso, di fatto, non scrive un codice-prodotto ma quello di un procacciatore di quel bene. Il quale si incaricherà di procurarlo e spedirlo, in cambio di una commissione o una percentuale, che in molti casi è anche una transazione in nero o via cryptovalute. Tanti “piccoli pacchetti” estremamente difficili da intercettare da parte delle Autorità».

Il 62% degli acquisti a chi sa di comperare un falso

Del resto, sempre l’ultimo studio Ocse-Euipo, ci informa che il 62% dei prodotti importati contraffatti e piratati, venduti in Italia nel 2019, è arrivato a consumatori consapevoli di acquistare falsi. Con percentuali che variano dal 31,9% per i veicoli a motore, cicli e motocicli al 64,4% per l’abbigliamento, le calzature, la pelletteria e gli accessori.

«La pandemia, con l’aumento vertiginoso dell’e-commerce legale (ma anche illegale) – aggiunge Peserico – e soprattutto l’acquisto da mobile, che riduce la visibilità e facilita l’inganno, stanno amplificando il falso via social».