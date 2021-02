Peso piuma

Il Toyota Gazoo Racing (dalle cui iniziali deriva la sigla Gr), team di rally partecipante al mondiale, ha sottolineato l'importanza della leggerezza e questo si traduce nell'uso di pannelli di alluminio per la carrozzeria e di un tetto in materiale composito a base di carbonio integrato nella struttura della carrozzeria, e nella ricerca della riduzione di peso in ogni parte della vettura. Il risultato finale è di un peso a vuoto di soli 1.280 kg che permette di avere un eccellente rapporto peso/potenza pari a 4,9 kg per cavallo.