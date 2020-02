Pete Buttigieg, lo sfidante a sorpresa di Trump: 5 cose da sapere Chi è il candidato più giovane che emerge dalle primarie democratiche in Iowa di Angela Manganaro

Pete Buttigieg, aspirante candidato alle Casa Bianca 2020 che sembra emergere vittorioso dalle primarie democratiche in Iowa, è una sorpresa fino a un certo punto. Di lui si parla da almeno un anno: ha capacità e carisma, nessuno lo mette in discussione, ma fino a oggi non aveva le percentuali dei sondaggi di Joe Biden, i soldi di Michael Bloomberg, il profilo radicale di Elizabeth Warren né la necessaria esperienza politica, sentenziava l’endorsment del New York Times del 19 gennaio. Se i caotici risultati dell’Iowa saranno confermati, Buttigieg che sembra prevalere su Bernie Sanders con un 26,8% contro un 25,2%, potrebbe così incarnare il ruolo migliore che l’America sa offrire, l’outsider, e seguirne il copione classico. Cosa sappiamo di lui.

1. È il candidato più giovane, ha 38 anni, è nato nel 1982, si è laureato in storia e letteratura ad Harvard, è stato in Marina ed è veterano della guerra in Afghanistan. Suo padre Joseph Buttigieg è emigrato negli Stati Uniti da Malta, sua madre Anne Montgomery, è dello Stato dell’Indiana da cinque generazioni: un’autentica Hoosier, si legge sul sito del candidato.

2. Sarebbe il primo candidato apertamente omosessuale. Vive insieme a suo marito Chasten e ai loro due cani Buddy e Truman. L’Indiana ha legalizzato i matrimoni tra persone dello stesso sesso nel 2009, sei anni prima del riconoscimento a livello nazionale nel 2015.

3. Nella biografia del sito della sua campagna, così è descritta South Bend, la città dell’Indiana di cui Buttigieg è stato sindaco: «Era la casa di Studebaker, una delle più grandi case automobilistiche d’America. Come altri americani nel Midwest industriale, Pete è cresciuto circondato da fabbriche vuote e case abbandonate, si sentiva dire che l’unico modo per avere una buona vita era andare via». È un passaggio importante perché è un chiaro messaggio a Donald Trump e al suo elettorato, gli ormai mitologici «forgotten men», uomini bianchi, ex operai, dimenticati e colpiti negli anni della globalizzazione trionfante.

4. Se si mettono insieme i punti 1, 2 e 3, si disegna un figlio perfetto del suo tempo e di questa America. È un Millennial, cioè fa parte di quella generazione che chiede e non può avere il benessere dei genitori baby boomer. Trentenni-quasi quarantenni che si indebitano a vita per pagare le tasse universitarie e, se e quando si laureano, non trovano un lavoro all’altezza delle loro aspettative né riescono a comprare casa a causa di mutui inaccessibili e un mercato immobiliare impazzito soprattutto nelle grandi città. Buttigieg è omosessuale e la sua è anche la candidatura dei diritti civili ignorati dalla presidenza Trump. Ma Buttugieg è anche figlio del Midwest, uno che sa cosa vuol dire deindustrializzazione, uno che vuole giocare la stessa partita di Trump, non proporsi come espressione del mondo ricco e liberal della California o della East Coast.