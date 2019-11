Pete Townshend, l’anima contraddittoria degli Who, al debutto come scrittore

Facile affibbiargli la patente di laburista, ma per aggiungere ulteriore contraddizione all'ossimoro, il suo nemico pubblico numero uno è Jeremy Corbyn, il leader del partito laburista. «Un uomo che vuole far tornare la Gran Bretagna indietro al 1973, quando ero sì famoso ma vivevo in una casa piccolissima e guidavo una scassata auto del c…». Quando si nasce piccolo-borghesi e si diventa milionari si passa dalla parte delle elite, si diventa un capitalista. «Per salvare il pianeta, Corbyn vuole abolire i voli charter in UK nel 2025: come farò ad andare a Berlino in meno di 6 ore?».



Una rockstar anomala

Il semplice cappello, che per miliardi di persone normali sarebbe già un privilegio o un sogno, della rockstar gli va stretto. E d'altronde è sempre stato un chitarrista anomalo: è il compositore di tutte le canzoni degli Who ma le canta Roger Daltrey, il frontman che fa girare il microfono (all'epoca ancora a filo, mica wireless) come un lazo, inventando un genere, una moda, una rivoluzione.

Situazione rara nel mondo della musica: l'unico altro caso di compositore non cantante, sempre di una banda inglese, è quello di Martin Gore, la mente creativa dei Depeche Mode, ma la voce è quel carismatico frontman Dave Gahan. Su questa anomalia è nata la storia di una delle rock band più importanti del Dopoguerra. D'altronde il rapporto tra lui e Daltrey è sempre stato conflittuale; si attraggono e si respingono perché sono due poli opposti, anche fisicamente.

Townshend è un ragazzone alto, timido e tardivo («Ho fatto sesso la prima volta a 18 anni») quando incontra Daltrey, basso ma sfrontato e prepotente: è il “bullo” della scuola. Lo sceglie come frontman della sua banda, i futuri The Who, perché Daltrey aveva bisogno di essere aiutato, ma anche perché Townshend aveva bisogno di protezione.

Gli anni da studente di design all'Art College di Londra gli hanno trasmesso tanti stimoli, lo hanno plasmato come un “multiforme ingegno”. Quando rivela al suo insegnante che coi concerti e scrivendo canzoni guadagna 30 sterline ala teina, a metà anni 60, quello commenta: “Guadagni più di me”. Aveva solo 19 anni e aveva già scritto il suo primo successo: “I can't explain”.