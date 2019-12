Peter Handke, polemiche e proteste per la cerimonia del Nobel

E tuttavia anche negli anni successivi Handke tornerà sul tema, suggerirà, e insinuerà: per esempio che le “Madri di Srebrenica” fossero «organizzate e attivate a bella posta, su modello delle madri di Buenos Aires», salvo poi mitigare quelle sue uscite, definendo quel massacro come il crimine più orribile del dopoguerra europeo.



Poi è venuta l'orazione funebre alle esequie di Milosevic, il 18 marzo 2006: «Io so di non sapere - aveva detto -. Io non so la verità. Ma io guardo. Io ascolto. Io sento. Io mi ricordo. Io pongo domande. Per questo io oggi sono presente, con la Jugoslavia, con Slobodan Milosevic».

Il Premio Nobel ora assegnatogli ha naturalmente rinfocolato il dibattito, le critiche, anche gli insulti, fin dall'annuncio il 10 ottobre scorso. In particolare, ma non solo, nel mondo germanico, da almeno settant’anni così ipersensibile al tema del rapporto tra autori e politica, tra autori e etica, tra autori e responsabilità civile: una spaccatura netta nel mondo della cultura, tra fautori di un Premio Nobel «solo ed esclusivamente per la qualità letteraria e per nient'altro» come ha sostenuto Elfriede Jelinek, ovvero di onorificenze e premi che non possono prescindere dalle azioni umane intraprese, come ritiene Salman Rushdie: «Handke ha scritto ampiamente su quel conflitto jugoslavo. Non si può non tenerne conto, non si può giustificarlo».



Handke rivendica il primato assoluto della letteratura e della poesia, ma è sceso in campo con veemenza, con giudizi taglienti e inequivocabili, in un lungo arco di tempo. Lo ha fatto senza documentarsi a fondo, senza ritrattare davvero. Altri suoi colleghi illustri del passato, similmente incauti o pervicacemente schierati su posizioni indifendibili agli occhi della società di oggi, non avevano a disposizione gli strumenti del mondo di internet, non avevano accesso con un clic a documenti originali scritti, sonori, in video.



Da 50 anni la sua posizione di autore di primo piano conferisce enorme peso alla voce di Handke e in un mondo reso volubile da raffiche di notizie false, autorevolezza e fiducia nella capacità di discernimento delle figure di riferimento sono un’àncora necessaria per l'opinione pubblica.

Le numerose, articolate proteste di gente comune, uomini di cultura, politici, che hanno accompagnato anche la cerimonia di consegna del Nobel, con accuse all'autore di essere un negazionista e esortandolo a vergognarsi e a scusarsi, sono un segnale contro un'idea di intellettuale staccato dalla realtà, e sono un messaggio all'Accademia svedese delle Scienze.