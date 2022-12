Peter Marino e la nuova veste Chanel in Place Vendôme

L’arte è sempre al centro dei suoi progetti retail, in questo caso come si è mosso?

La prima opera nella quale i si imbatte entrando è di Idris Khan (fotografo britannico di origini pakistane, ndr), intitolata Eternal movement. La trovo romantica, modernamente poetica, proprio come la maison Chanel. Molti pensano che Gabrielle Chanel avesse un carattere rigido, molto rigido. Ma i nastri che portava al collo e i suoi gioielli rivelano quanto poesia ci fosse in lei. Poi c’è la scultura: abbiamo commissionato a Johan Creten un’opera che ricordasse la colonna al centro di Place Vendôme, a sua volta ispirata alla colonna di Traiano e che è un simbolo di Parigi famoso quanto la Tour Eiffel.

Non poteva mancare un ritratto della fondatrice, giusto?

L’opera si trova all’inizio della scala che sale dal piano terra e si chiama Coco Chandelier. L’autore è lo scultore californiano Joel Morrison, che per molti anni ha lavorato in un’officina di riparazioni di motociclette. L’ho scelto perché ha un tocco moderno e io adoro aggiungere a ciò che è classico questo tipo di energia (Peter Marino ha una passione per le motociclette, come dimostra il suo abbigliamento da autentico biker, ndr). L’opera di Morrison nasce proprio da un candelabro: per aiutarlo a entrare nello spirito e nell’anima di Gabrielle Chanel, ho portato Joel nell’appartamente della stilista, al 31 di Rue Cambon. Lui l’ha fatta rivivere lavorando sul ferro del candelabro e aggiungendo piccoli cristalli. Il risultato è un’opera armoniosa, per quanto strano possa sembrare. E io mi sono molto divertito a vederla nascere.

Ha citato il quadro di Nicolas de Stael, che lei aveva già incrociato, nella sua vita di collezionista.