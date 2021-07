Peter Pichler Architecture con Arup firma il nuovo headquarter dell'azienda Bonfiglioli

La nuova sede Bonfiglioli Photogallery7 foto Visualizza

“Tendendo conto delle condizioni di luce solare locale, si sceglie di inclinare il tetto dell’edificio – spiegano i progettisti – e la facciata rivolta a nord viene ampliata per massimizzare gli spazi di lavoro con condizioni di luce naturale indiretta. Allo stesso tempo, questa soluzione riduce la facciata rivolta a sud, migliorando il comfort interno. Una sorta di celebrazione della luce del nord indiretta espressa dalla geometria dell’edificio”.L'involucro a sud e la copertura della sede saranno caratterizzati da una seconda pelle costituita da una rete continua plissettata di alluminio, progettata e realizzata su misura per il progetto. Questa seconda pelle filtra la luce per ottenere un ambiente di lavoro interno confortevole; non solo, dal punto di vista dell'estetica, richiama i trucioli metallici che vengono prodotti quotidianamente come sottoprodotto della filiera aziendale.Internamente i dipartimenti sono stati distribuiti sui diversi piani, disposti tendendo conto del livello di relazione con il pubblico e delle funzioni contigue degli edifici vicini. Per aumentare la connettività tra i reparti e la mobilità delle persone che vi lavorano, gli spazi più grandi sono stati suddivisi in due livelli, collegati internamente con una scala a chiocciola attraverso un generoso spazio a doppia altezza.

“Un edificio per uffici per oggi e per il futuro: da qui la volontà di garantire la massima flessibilità interna riducendo al minimo i pilastri e portando la struttura portante in facciata: un esoscheletro in acciaio – racconta Gianmichele Melis, Associate Director di Arup - che evidenzia il carattere tecnico e industriale e ne accentua la verticalità, e la copertura diventa quasi una quinta facciata”.