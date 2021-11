Petr Fiala è il nuovo premier della Repubblica ceca

Gran bevitore e fumatore, Zeman è da tempo in cattive condizioni di salute. Soffre di diabete e si sposta su una sedia a rotelle. A settembre era stato ricoverato in ospedale per otto giorni. Zeman, 77 anni, ha da poco ricevuto la terza dose di vaccino.

Fiala guida l’alleanza di centro destra

Fiala si è presentato alle elezioni alla testa dell’alleanza di centro destra Spolu. Governerà assieme al blocco liberale Pir-Stan, che unisce il partito dei Pirati e il partito dei Sindaci, e potrà contare su 108 dei 200 seggi del parlamento di Praga. Fiala succederà al miliardario populista Andrej Babis.

Zeman, 77 anni, aveva da poco ricevuto la terza dose di vaccino. Sarà presente domani alla cerimonia della nomina di Fiala, nel rispetto di tutte le norme di protezione necessarie. Gran bevitore e fumatore, Zeman è da tempo in cattive condizioni di salute. Soffre di diabete e si sposta su una sedia a rotelle. A settembre era stato ricoverato in ospedale per otto giorni.