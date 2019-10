Petroliera iraniana in fiamme, il mercato resta prudente di Sissi Bellomo

Un nuovo misterioso incidente a una petroliera – questa volta battente bandiera iraniana – complica la trama sempre più pericolosa delle relazioni mediorientali. Ma le quotazioni del barile ancora una volta non si infiammano, benché il rischio geopolitico sia a livelli di guardia come non accadeva da molti anni.

Il Brent ha chiuso leggermente al di sopra della quota psicologica dei 60 dollari al barile dopo la relativa impennata di circa il 2% con cui fin dal mattino aveva reagito alla notizia di una nave iraniana in fiamme nel Mar Rosso di fronte al porto di Jeddah: un attacco compiuto con due missili, forse provenienti dall’Arabia Saudita secondo le prime illazioni o forse (ma questa era solo una voce incontrollata) da un sottomarino israeliano.

La Suezmax Sabiti, con a bordo un carico di un milione di barili di greggio, è stata colpita mentre navigava in direzione nord, verso il canale di Suez, afferma la National Iranian Tanker Company (Nitc). Ma in realtà non ci sono certezze sulla rotta, perché da 57 giorni questa era una petroliera fantasma, come gran parte della flotta di Teheran, che si mantiene nascosta per dribblare le sanzioni americane.

L’Ais (Automatic Identification System) – transponder di cui tutte le navi commerciali sono dotate per garantire la sicurezza della navigazione – è stato riacceso solo dopo il presunto attacco, tanto che all’inizio si era pensato che la petroliera colpita fosse un’altra, la Sinopa, anch’essa iraniana.

A caldo funzionari della Nitc avevano riferito di missili lanciati «probabilmente dalla direzione dell’Arabia», il primo alle 5 del mattino e il secondo alle 5,20. Nessuna vittima tra l’equipaggio, ma danni a due serbatoi, con sversamento di greggio in mare, subito arginato dai tecnici iraniani. Fumo nero e fiamme sono stati visti (e fotografati) da numerosi testimoni. Ma la Sabiti dopo poche ore ha ripreso la navigazione, verso il Golfo Persico, mentre Teheran si è data da fare per stemperare le accuse.