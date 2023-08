Petroliera russa danneggiata in un attacco di droni. Oggi e domani vertice a Gedda, c’è la Cina

8:14 Kiev, presenza cinese al vertice di Gedda è passo avanti



Oggi e domani a Gedda in Arabia Saudita il vertice sui negoziati per l’Ucraina. Sarà presente anche la Cina, ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba a Interfax-Ukraine. «Vogliamo che la Cina partecipi al vertice della Formula di pace. La notizia che Pechino sta delegando Li Hui a Gedda è un passo in avanti», ha dichiarato Kuleba. Il ministro ucraino ha sottolineato che l’Arabia Saudita ha giocato un ruolo importante in questa decisione, così come una conversazione telefonica tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. «L’Arabia Saudita ha attirato la Cina e questa è una vittoria storica», ha concluso Kuleba