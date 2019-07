Petroliera sequestrata, Londra avverte l’Iran: serie conseguenze di Michele Pignatelli

Un fermo immagine del sequestro della nave battente bandiera britannica in un video diffuso dai pasdaran iraniani

3' di lettura

Resta alta la tensione nello Stretto di Hormuz dopo il sequestro della petroliera battente bandiera britannica Stena Impero attuato venerdì dalle Guardie della rivoluzione iraniane. Anche se dietro toni duri e minacce si intravvede ancora il tentativo di risolvere la crisi per vie diplomatiche. L’episodio però - ultimo di una serie di incidenti o attacchi deliberati contro navi o droni nel Golfo Persico negli ultimi due mesi - rischia di far salire ulteriormente i costi assicurativi per le compagnie di navigazione, se non di ridurre drasticamente il traffico di petroliere in una delle vie d’acqua più strategiche a livello globale: dallo Stretto di Hormuz, tra Golfo Persico e Golfo di Oman, sono transitati in media nel 2018 21 milioni di barili di greggio al giorno secondo il Dipartimento dell’energia americano, il 21% del consumo globale di petrolio e un terzo di quello commerciato via mare.

Iran, petroliera sequestrata: i militari si calano dall'elicottero sul ponte della nave

La pressione di Londra

Il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt, in una telefonata con l’omologo iraniano Javad Zarif, ha espresso «estremo disappunto» per quello che il governo di Londra ha definito un «atto ostile», minacciando Teheran di «serie conseguenze». Lo stesso Hunt, in un tweet, ha evocato risposte «ponderate ma forti» se il cargo e i 23 membri dell’equipaggio (di nazionalità indiana, filippina, russa e lettone) non saranno rilasciati. In un’intervista dopo una riunione di governo ha però sottolineato che Londra «non considera opzioni militari ma cerca una via diplomatica per risolvere la crisi». In questa direzione va la convocazione dell’incaricato d’affari iraniano, Mohsen Omodzamani, nella capitale britannica. Il governo britannico intanto mette in guardia le sue navi dall’avvicinarsi allo Stretto.

L’Iran da parte sua - dopo aver riferito di aver sequestrato e portato la Stena Impero nel porto di Bandar Abbas perché si era scontrata con un peschereccio, violando le regole della navigazione - ha fornito indirettamente la chiave di lettura più plausibile dell’azione: una risposta al sequestro al largo di Gibilterra della petroliera iraniana Grace 1, avvenuto il 4 luglio ad opera della British Royal Navy. Il fermo della nave, sospettata di trasportare petrolio in Siria in violazione dell’embargo, proprio ieri è stato prolungato di un mese. «Il diritto alla ritorsione - ha dichiarato il portavoce dei pasdaran - è riconosciuto dalla legge internazionale e si attua in risposta a misure sbagliate adottate da un governo». A rafforzare l’idea della rappresaglia la diffusione di un video, da parte degli stessi pasdaran, in cui militari armati e in passamontagna si calano sul ponte della nave da un elicottero: la stessa tattica dei marines britannici a Gibilterra.

La risposta di Trump