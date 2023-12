Petroliere in fuga dal Mar Rosso: in rialzo il Brent, risale anche il prezzo del gas

Attraversare il Mar Rosso espone ormai a rischi elevatissimi, che pochi sono disposti a correre. E una dopo l’altra le maggiori compagnie si stanno tirando indietro, nonostante questa sia la rotta più breve per gli scambi tra Asia, Medio Oriente ed Europa. Un altro colosso dei container, la taiwanese Evergreen, ha sospeso il servizio nell’area, comunicando inoltre che rifiuterà «con effetto immediato» di accettare cargo israeliani.

Molti altri big del mare – compresi MSC, Maersk, Cma, Hapag-Lloyd, che insieme controllano più di metà della capacità globale di trasporto in container – avevano già annunciato nei giorni prcedenti lo stop ai transiti nel Mar Rosso: decisione drastica, che comporta anche la rinuncia a raggiungere il Mediterraneo attraverso la “scorciatoia” di Suez, passaggio che almeno per ora viene giudicato sicuro.

L’impatto sul Canale di Panama, già in difficoltà

L’Autorità che governa il canale egiziano – da cui transita in periodi normali quasi un terzo dei container scambiati via mare nel mondo – ha comunicato nel fine settimana che dal 19 novembre, giorno del primo attacco Houthi nel Mar Rosso, 55 navi hanno cambiato rotta, preferendo circumnavigare l’Africa, mentre altre 2.128 sono passate senza problemi da Suez. In prospettiva è comunque probabile che le deviazioni diventeranno molto più frequenti, con impatti pesanti sulla logistica delle merci, aggravati dalle contemporanee difficoltà che da mesi ostacolano la navigazione nel Canale di Panama.

In Centro America all’origine dei problemi c’è la siccità, che ha quasi dimezzato la capacità del canale aumentando in modo esorbitante tempi e costi del passaggio: anche in questo caso molte navi hanno cambiato rotta, spesso puntando proprio verso il Capo di Nuova Speranza – estrema punta meridionale dell’Africa – per poi proseguire verso il Mar Rosso e Suez. Un percorso che a questo punto spingerà a ripensamenti.

L’impatto, logistico ed economico, non è ancora quantificabile con precisione. Ma una salita dei noli sembra quasi impossibile da evitare. Qualche spia di allarme sul mercato spot si è già accesa: l’indice Freightos per le portacontainer dirette nel Mediterraneo da Cina e Sudest asiatico si è impennato del 12% la settimana scorsa e del 62% nell’ultimo mese, spingendosi a 2.413 dollari per container da 40 piedi (FEU) venerdì 15.