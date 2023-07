Petrolifere più efficienti: un «mito» che gli investimenti non bastino

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Gli investimenti nel settore Oil & Gas non corrono più ai ritmi di un tempo, ma sono più “efficaci” e la domanda non dovrebbe restare insoddisfatta. Nemmeno quando si spingerà al picco storico, atteso nel prossimo decennio. In un nuovo studio, che promette di far discutere, Wood Mackenzie smonta quello che definisce un «mito»: in pratica l’idea che le compagnie petrolifere abbiano tirato i remi in barca e stiano spendendo troppo poco per sviluppare (o anche solo per mantenere invariata) la produzione...