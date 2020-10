Petrolifere, il «rosso» evitato da Bp non rassicura sulla salute delle Major

(PCollection - stock.adobe.com)

Il prezzo del petrolio è risalito, ma il Covid fa di nuovo paura. E preoccupa la crisi sempre più grave nel settore della raffinazione

3' di lettura

I conti di Bp sono tornati in nero nel terzo trimestre. E gli analisti non se lo aspettavano. Ma è difficile considerare i risultati della compagnia britannica come un segnale di svolta, né per la Major che Bernard Looney cerca di traghettare verso un futuro green, né per l’industria petrolifera in generale.

Le Major arrivano all’appuntamento con le trimestrali in uno scenario pessimista, per la nuova impennata di contagi da Covid e per la crisi che oggi investe anche le attività che nei mesi scorsi...