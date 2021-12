Petroliferi in evidenza, dopo l'Opec+ il greggio torna a salire

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Petroliferi in evidenza a Piazza Affari dopo il vertice Opec+ che alla fine ha avuto l'effetto di innescare un ulteriore rally del greggio con il Brent che questa mattina sale del 2,5% oltre i 71 dollari al barile. In rialzo il comparto energetico in tutta Europa visto che, per esempio, a Parigi i titoli migliori del Cac sono TechnipFmc e Total. A Piazza Affari, tra le blue chip, sono in evidenza Saipem ed Eni.

Giovedì i paesi produttori membri dell'Opec+ hanno concordato nella riunione mensile di attenersi alla politica esistente di aumenti mensili della produzione di petrolio di 0,4 milioni di barili giornalieri nonostante le preoccupazioni sull'effetto della nuova variante del coronavirus Omicron. Il cartello si è in ogni caso lasciato la porta aperta per intervenire a moderare i rialzi qualora le condizioni fondamentali si deteriorassero. L’Opec si attende un surplus di produzione nel primo trimestre 2022 per poi tornare ad essere più bilanciata negli altri tre trimestri.

«Riteniamo che la conferma della politica Opec+ sia favorevole ai prezzi del greggio, anche se nei prossimi mesi il surplus di produzione e la variante Omicron potrebbero pesare sul momentum del Brent - sottolineano gli esperti di Equita -. La nostra ipotesi corrente sul prezzo del Brent per le stime degli utili 2021-2023 sono 70 dollari al barile. I nostri titoli favoriti nel settore sono Eni e Galp fra le integrate e Tenaris nel segmento dei servizi».