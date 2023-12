Petroliferi sotto pressione con calo greggio, a Milano Eni e Saipem tra le peggiori

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Il rallentamento dei prezzi del petrolio, sulla scia dei timori sulla domanda globale e dello scetticismo sulle ultime mosse dell'Opec+, mette il freno ai titoli del comparto energetico, che sono tra i peggiori in Europa (-1,6% l'Euro Stoxx 600 di settore) e in Italia. Sul FTSE MIB, infatti, in coda si trovano Eni, Saipem e Tenaris. I prezzi, secondo gli analisti di Cmc Markets, dovrebbero continuare «a subire per un certo periodo il contraccolpo della deludente ripresa cinese e dell'aumento della produzione americana». Inoltre, il petrolio «è sotto continua pressione a causa delle decisioni dell'Opec+. I tagli sono di natura volontaria e questo ha sollevato dubbi sulla piena attuazione da parte dei produttori», hanno detto gli analisti di Vanda Insights.

Il greggio «sembra essere sotto pressione a causa della decisione dell'Opec+», ha dichiarato Vandana Hari, fondatore della società di analisi del mercato petrolifero Vanda Insights, sottolineando che «gli investitori non sembrano avere certezze neppure su come i tagli saranno messi in atto». Come spiegano gli esperti di ActivTrades, «di fatto il petrolio si muove nel solito trading range, compreso tra 72,30 e 80 dollari al barile, schiacciato tra i rinvii dell’Opec+ e le riduzioni dell’offerta di Arabia Saudita e Russia. Poco è cambiato in un contesto globale di calo della domanda che tiene i prezzi compressi».

Tuttavia, il nuovo accordo Opec+ «dovrebbe offrire ai mercati petroliferi un sollievo temporaneo, in quanto le oscillazioni stagionali degli equilibri di mercato allenteranno la pressione sui Paesi membri nel secondo semestre del 2024», spiegano gli analisti di Td Securities, ricordando che il Brasile ha dichiarato che entrerà a far parte dell'Opec+ a febbraio e questo potrebbe essere un importante sviluppo a medio termine se il produttore sudamericano dovesse accettare una gestione collettiva della produzione», ritengono gli esperti di Rbc Capital Markets.