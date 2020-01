Petroliferi sotto pressione, Shell alle prese anche con conti in picchiata

(© Facto Foto)

Seduta pesante per il comparto energetico, tra i peggiori in Europa (l'Euro Stoxx 600 di settore è arrivato a perdere oltre il 2%). Pesa il fuoco incrociato del brusco ribasso di Royal Dutch Shell, penalizzata da conti deludenti, e del calo del petrolio, innescato dall'allarme per la diffusione del coronavirus cinese e dal rialzo superiore alle attese delle scorte americane. Il greggio, che nelle precedenti sedute si era stabilizzato, dopo avere toccato i minimi in tre mesi, ha ripreso la corsa al ribasso, alla luce dell'aumento delle vittime del coronavirus (oltre 170 quelle accertate) e dei contagi (saliti a 7.711, nonché 9.239 casi sospetti, come ha fatto sapere il ministro della Salute Roberto Speranza), non più solo in Cina, ma anche in varie parti del mondo, compresa l'Europa. Il Wti a marzo è arrivato a perde anche più dell'1,7%, scivolando verso i 52 dollari al barile, il Brent di pari scadenza ha ceduto anche più dell'1,8%, sotto i 59 dollari. «Il virus di Wuhan e le ricadute economiche sull'Asia, motore del mondo, restano il problema cruciale per il mercato petrolifero e qualunque rimbalzo è destinato ad avere vita breve», hanno detto gli analisti di Oanda.

A mettere sotto ulteriore pressione i titoli del comparto petrolifero è il brusco calo di Royal Dutch Shell, che cedeva anche più del 4,5% ad Amsterdam e circa il 4% a Londra: il gruppo ha visto calare in modo significativo i profitti del quarto trimestre, complice appunto il calo dei prezzi di petrolio, gas e gas naturale liquefatto. In particolare, il profitto netto è calato da 5,59 miliardi di dollari a 965 milioni, contro i 3,36 miliardi attesi dagli analisti, mentre l'utile adjusted Ccs (quello aggiustato ai costi correnti delle scorte, che esclude determinate voci e che è la misura privilegiata dalla società) è calato da 5,69 a 2,9 miliardi di dollari. I ricavi sono scesi del 18% a 84,01 miliardi.

A Piazza Affari i petroliferi sono tra i peggiori del FTSE MIB, con Tenaris, Saipem ed Eni tutte in ribasso. Per quest'ultima, Equita attende un quarto trimestre «in indebolimento principalmente dovuto al calo deiprezzi del Brent e del gas spot europeo, a cui si aggiunge uno scenario negativo anche per il business downstream nella raffinazione e nella chimica. Il trimestre potrebbe essere penalizzato anche da svalutazioni esplorative in Kazakistan e da una maggior tassazione per il gap tra prezzo del gas spotitaliano e il prezzo oil linked libico». Gli analisti attendono quindi un Ebit in deterioramento del 34% anno su anno e una produzione upstream in crescita del 3% anno su anno, ma nella parte bassa del range di guidance per l'anno: «Riduciamo quindi le stime sull'utile per azione dell'anno fiscale 2019 del 18%. A livello di flusso di cassa operativo (Cffo) adjusted ci attendiamo 11,5 miliardi di euro sull'anno fiscale 2019, un livello che permette di coprire capex, dividendi e buyback». Equita ha confermato la raccomandazione «buy» e ha ridotto il target a 16 euro per azione (-6%), contro i circa 13 attuali: «Riteniamo che il titolo sconti un prezzo del greggio in un range di 10 dollari/barile inferiore ai prezzi spot in parte dovuto al minore interesse degli investitori per le preoccupazioni sulla sostenibilità ambientale».

